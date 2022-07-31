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    Неизвестный в маске и с ножом опустошил кассу магазина на Кантемировской

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    Петербургская полиция ищет разбойника, который ранним утром накануне обнес круглосуточный магазин в Выборгском районе. Чтобы забрать выручку, он угрожал ножом кассиру. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 июля.

    Продавец позвонила по номеру 112 около семи утра в субботу и рассказала, что на нее напали. Приехавшие полицейские установили, что за десять минут до звонка в помещение магазина «24 часа» на Кантемировской улице вошел неизвестный мужчина, чье лицо было скрыто маской. Достав нож, он пригрозил им продавщице и выгреб из кассы 30 тысяч рублей, после чего сбежал. Злодей попал в объектив камеры видеонаблюдения, его активно ищут.

    Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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