Сотрудники в форме пришли в администрацию Свердлова за бывшим врио главы

Андрея Шорникова, отказавшегося покидать здание администрации поселка имени Свердлова, навестили сотрудники правоохранительных органов. С тех пор он недоступен. Об этом сообщают 47news. По данным издания, в десятом часу вечера 30 июля здание поселковой администрации посетили некие люди в форме. Какое ведомство они представляют, неизвестно. Однако у журналистов 47news есть информация, что пришли именно к Шорникову. Днем ранее его фамилия исчезла из ЕГРЮЛ.

Теперь до бывшего врио главы поселения не дозвониться. 47news пишет, что поводом для визита мог послужить опрос Шорникова по поводу жалобы жилищно-коммунальной компании, связанной с семьей бывшего депутата. Источники издания рассказали, что фирма пожаловалась на недостаточный объем техусловий для строительства водоочистных сооружений. В поселении есть сложности с обеспечением водой. Эта жалоба может стать поводом, так как Шорников пошел на открытый конфликт, отказываясь покидать здание администрации.