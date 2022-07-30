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    Сотрудники в форме пришли в администрацию Свердлова за бывшим врио главы

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    Андрея Шорникова, отказавшегося покидать здание администрации поселка имени Свердлова, навестили сотрудники правоохранительных органов. С тех пор он недоступен. Об этом сообщают 47news.

    По данным издания, в десятом часу вечера 30 июля здание поселковой администрации посетили некие люди в форме. Какое ведомство они представляют, неизвестно. Однако у журналистов 47news есть информация, что пришли именно к Шорникову. Днем ранее его фамилия исчезла из ЕГРЮЛ.

    Теперь до бывшего врио главы поселения не дозвониться. 47news пишет, что поводом для визита мог послужить опрос Шорникова по поводу жалобы жилищно-коммунальной компании, связанной с семьей бывшего депутата. Источники издания рассказали, что фирма пожаловалась на недостаточный объем техусловий для строительства водоочистных сооружений. В поселении есть сложности с обеспечением водой. Эта жалоба может стать поводом, так как Шорников пошел на открытый конфликт, отказываясь покидать здание администрации.

    С пятницы в Свердлова делят власть. В ЕГРЮЛ в качестве главы администрации обозначилась фамилия Юлии Рейтерт. Шорников заявляет, что уволил ее месяц назад и с назначением не согласен. С тех пор, как он отказался выходить из здания, у администрации дежурили молодые мужчины. Позднее выяснилось, что это сотрудники ЧОПа, нанятые еще при Шорникове. К вечеру эту «блокаду» прорвала полиция.

    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что Андрею Шорникову не стоит держаться за власть, а лучше урегулировать вопросы в судебном порядке. Сам Шорников написал жалобу в налоговую.

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