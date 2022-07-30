В Барнауле на затопленном пешеходном переходе смыло ребенка, он чуть не попал под колеса

Девочку едва не затянуло мощным потоком дождевой воды под колеса автомобиля в Барнауле 30 июля. Дорогу затопило после сильного ливня. Прокуратура региона уже пообещала разобраться в тонкостях городской системы водоотведения.

Видео происшествия опубликовал телеграм-канал «В курсе 22». На кадрах ребенок переходит дорогу со взрослыми. В какой-то момент течение подхватывает девочку и тащит по дороге, прямо под колеса проезжающей машины. Автомобиль плывущую чудом не задел. Эту картину наблюдали прохожие, но никто не подумал побежать следом и помочь. Спасли девочку молодые люди ниже по течению.