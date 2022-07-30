    Пробки

    2/10

    usd61.31eur62.57
    Куда пойти на выходныеГде перекрыты улицы (карта)Где смотреть парадОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Барнауле на затопленном пешеходном переходе смыло ребенка, он чуть не попал под колеса

    2154
    6 комментариев

    Девочку едва не затянуло мощным потоком дождевой воды под колеса автомобиля в Барнауле 30 июля. Дорогу затопило после сильного ливня. Прокуратура региона уже пообещала разобраться в тонкостях городской системы водоотведения.

    Видео происшествия опубликовал телеграм-канал «В курсе 22». На кадрах ребенок переходит дорогу со взрослыми. В какой-то момент течение подхватывает девочку и тащит по дороге, прямо под колеса проезжающей машины. Автомобиль плывущую чудом не задел. Эту картину наблюдали прохожие, но никто не подумал побежать следом и помочь. Спасли девочку молодые люди ниже по течению.

    «Прокурора Алтайского края проводит проверку в части реализации полномочий по организации водоотведения», — сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close
    close