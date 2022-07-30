Операция «отвоевателей», продажа OBI, новые санкции и другие новости вокруг спецоперации за 30 июля

OBI продала российский бизнес за один евро Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 30 июля.

ЕС в два раза сократил закупки газа из России

Евросоюз сократил долю российского газа в своих закупках, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что Брюссель «не может творить чудеса» и нельзя «за одну ночь» отказаться от российских энергоносителей. — Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%, — сообщил Боррель. ЕС принял решение прекратить покупать российскую нефть с конца этого года, а сейчас страны находятся в процессе прекращения закупок. По словам главы европейской дипломатии, Брюссель даже рассматривал введение штрафных пошлин на российский газ, но предложение было отвергнуто.



OBI продала российский бизнес за один евро

Контрольный пакет акций сети OBI получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно документу, группа инвесторов из РФ приобрела шесть юридических лиц российской сети OBI. На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — Лиокумовичу. Сумма сделки «символическая» — один евро. СВО — операция отвоевателей? Лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что спецоперация России на Украине нужна для отвоевания русского языка, а не для завоевания страны.



— Специальная военная операция — это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, отвоевать эту территорию от нацизма и фашизма, — сказал он. Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии В новый список вошли представители командования вооруженных сил страны и журналисты, заявляет МИД России. Среди них: командующие ВМС, министр обороны страны Майк Ядли, мэры городов Крайстчерч, Веллингтон, Окленд, Данидин, Нельсон, а также представители СМИ, формирующие «в этой стране русофобскую повестку дня».