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    В Петербурге резко сократилась потребность в работниках

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    Потребность петербургских работодателей в рабочей силе сократилась почти вдвое, сообщает Росстат. Данные были опубликованы на официальном сайте федеральной службы.

    Речь идет о годовой динамике: в июне 2021 года работодатели нуждались в 49 тысячах работников, в июне 2022-го — в 27 тыс.

    Тенденция от месяца к месяцу в разрезе одного года не такая радужная, здесь очевиден рост потребности в рабочей силе, хотя и не такой колоссальный: в мае 2022 года работодатели мечтали найти 26 тысяч пар рабочих рук.

    Отметим, данные в службу занятости отправляют крупные компании, как правило, промышленность. Так что реальная картина мира от статистической может отличаться. Важнее другое — наметившаяся динамика.

    Если смотреть на ситуацию с потребностью в рабочей силе в Петербурге, отталкиваясь от ее общей численности в апреле-июне 2022 года, то недостаток в рабочих руках выглядит и вовсе несущественным: 27 тысяч — это 0,8% от 3 067 тысяч работающих в возрасте от 15 лет и старше.

    © Фонтанка.Ру

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