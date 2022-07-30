В Петербурге резко сократилась потребность в работниках

Потребность петербургских работодателей в рабочей силе сократилась почти вдвое, сообщает Росстат. Данные были опубликованы на официальном сайте федеральной службы.

Речь идет о годовой динамике: в июне 2021 года работодатели нуждались в 49 тысячах работников, в июне 2022-го — в 27 тыс.

Тенденция от месяца к месяцу в разрезе одного года не такая радужная, здесь очевиден рост потребности в рабочей силе, хотя и не такой колоссальный: в мае 2022 года работодатели мечтали найти 26 тысяч пар рабочих рук.