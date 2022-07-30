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    Нетрезвый бородач пытался уйти от полицейской погони на мопеде под Петербургом

    1976
    2 комментария

    Мужчину в подпитии пришлось ловить сотрудникам ГИБДД ночью 30 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности сообщает паблик «Дорожный инспектор».

    Все началось с того, что инспекторы попытались остановить мопед для проверки документов. Но водитель продолжил движение, выезжая на встречную полосу и создавая опасные ситуации одну за другой. Пару раз он вылетал прямо перед автомобилем, но по счастливой случайности трагедией эта поездка не закончилась. В микрорайоне Черная Речка мопедист бросил свой транспорт и попытался убежать, но был схвачен.

    В итоге 33-летний мужчина дунул в прибор, и тот показал 0,473 мг/л. В отношении него составлены три протокола — о неповиновении, отказе остановиться и управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

    © Фонтанка.Ру

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