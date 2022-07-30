Нетрезвый бородач пытался уйти от полицейской погони на мопеде под Петербургом

Мужчину в подпитии пришлось ловить сотрудникам ГИБДД ночью 30 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности сообщает паблик «Дорожный инспектор».
Все началось с того, что инспекторы попытались остановить мопед для проверки документов. Но водитель продолжил движение, выезжая на встречную полосу и создавая опасные ситуации одну за другой. Пару раз он вылетал прямо перед автомобилем, но по счастливой случайности трагедией эта поездка не закончилась. В микрорайоне Черная Речка мопедист бросил свой транспорт и попытался убежать, но был схвачен.
В итоге 33-летний мужчина дунул в прибор, и тот показал 0,473 мг/л. В отношении него составлены три протокола — о неповиновении, отказе остановиться и управлении транспортным средством в состоянии опьянения.