В Петербурге закрылся концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик. Причина — в санкциях

Концертный зал Яани Кирик в эстонской церкви на улице Декабристов, где исполнялась камерная академическая музыка и проходили встречи с артистами, больше не работает. Эту информацию «Фонтанке» 30 июля подтвердила директор зала Инесса Разина.



При этом, по ее словам, приход Святого Иоанна остается в стенах Яани Кирик, службы будут проходить по воскресеньям, как и прежде.

