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    Музыка

    В Петербурге закрылся концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик. Причина — в санкциях

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    Концертный зал Яани Кирик в эстонской церкви на улице Декабристов, где исполнялась камерная академическая музыка и проходили встречи с артистами, больше не работает. Эту информацию «Фонтанке» 30 июля подтвердила директор зала Инесса Разина.

    При этом, по ее словам, приход Святого Иоанна остается в стенах Яани Кирик, службы будут проходить по воскресеньям, как и прежде.

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    Причина завершения работы площадки — в окончании контракта российской концертной компании.

    «Концертный зал функционировал 11 лет — ровно столько, сколько эта церковь функционирует после реставрации, — пояснила Инесса Разина. — Последние три года с площадкой работало российское концертное агентство, которое было нанято эстонской компанией. Но так как в связи со спецоперацией Эстония наложила санкции на Россию, разорвала культурные связи, теперь нельзя использовать оборудование музыкальное в здании Яани Кирик, которое принадлежит эстонской организации».

    Она пояснила, что само здание при этом находится в безвозмездном пользовании у местной общины, а Eesti Kontsert по контракту занималось восстановлением, реставрацией, техническим обслуживанием здания и внесением коммунальных платежей (через российские компании, с которыми заключались договоры). Однако теперь эстонская организация из-за санкций не разрешает российским компаниям работать на площадке, а это повлечет, по мнению собеседницы «Фонтанки», и сложности с внесением оплаты счетов. В теории община может разорвать контракт с Eesti Kontsert, но как на практике будут развиваться события — пока неясно.

    Фонд Eesti Kontsert — правопреемник созданной в 1941 году Эстонской государственной филармонии, крупнейший организатор концертов в Эстонии. В его ведении — концертный зал «Эстония» в Таллине, концертный дом «Ванемуйне» в Тарту, Пярнуский концертный дом, Йыхвиский концертный дом и концертный зал церкви Святого Иоанна (Яани Кирик) в Петербурге.

    Фото: Эстонская лютеранская кирха Св. Иоанна на Citywalls.ru/Nipnip

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