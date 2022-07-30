В Петербурге закрылся концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик. Причина — в санкциях

Концертный зал Яани Кирик в эстонской церкви на улице Декабристов, где исполнялась камерная академическая музыка и проходили встречи с артистами, больше не работает. Эту информацию «Фонтанке» 30 июля подтвердила директор зала Инесса Разина.
При этом, по ее словам, приход Святого Иоанна остается в стенах Яани Кирик, службы будут проходить по воскресеньям, как и прежде.
Причина завершения работы площадки — в окончании контракта российской концертной компании.
«Концертный зал функционировал 11 лет — ровно столько, сколько эта церковь функционирует после реставрации, — пояснила Инесса Разина. — Последние три года с площадкой работало российское концертное агентство, которое было нанято эстонской компанией. Но так как в связи со спецоперацией Эстония наложила санкции на Россию, разорвала культурные связи, теперь нельзя использовать оборудование музыкальное в здании Яани Кирик, которое принадлежит эстонской организации».
Она пояснила, что само здание при этом находится в безвозмездном пользовании у местной общины, а Eesti Kontsert по контракту занималось восстановлением, реставрацией, техническим обслуживанием здания и внесением коммунальных платежей (через российские компании, с которыми заключались договоры). Однако теперь эстонская организация из-за санкций не разрешает российским компаниям работать на площадке, а это повлечет, по мнению собеседницы «Фонтанки», и сложности с внесением оплаты счетов. В теории община может разорвать контракт с Eesti Kontsert, но как на практике будут развиваться события — пока неясно.
Фонд Eesti Kontsert — правопреемник созданной в 1941 году Эстонской государственной филармонии, крупнейший организатор концертов в Эстонии. В его ведении — концертный зал «Эстония» в Таллине, концертный дом «Ванемуйне» в Тарту, Пярнуский концертный дом, Йыхвиский концертный дом и концертный зал церкви Святого Иоанна (Яани Кирик) в Петербурге.