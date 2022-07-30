Борт, на котором на Тайвань должна была прилететь Пелоси, сел в Гонолулу

«Боинг C-40 Clipper» со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на борту приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях.

Ранее сообщалось, что утром 30 июля с базы Эндрюс Пелоси вылетела в Азию, но конечная точка маршрута обозначена не была. Полетит ли спикер дальше — неизвестно.

Тем временем сообщается, что Тайвань поднял в воздух истребители и развернул системы ПВО.

Неподалеку от Тайваня в море проходят учения Китая. В КНР ранее заявили, что, если Пелоси полетит на Тайвань, будут приняты меры. В том числе, звучала версия, что будет совершена попытка сбить самолет.