Перед военно-морским парадом в Петербурге Путин подпишет новую морскую доктрину

Владимир Путин в воскресенье подпишет указ об утверждении новой морской доктрины. Положения могут касаться мобилизационной готовности в области морской деятельности. Подписание важного документа произойдет перед началом военно-морского парада в Петербурге, сообщает 30 июля пресс-служба Кремля.

«Перед началом парада Президент подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», — говорится в сообщении.