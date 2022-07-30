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    Перед военно-морским парадом в Петербурге Путин подпишет новую морскую доктрину

    2029
    2 комментария

    Владимир Путин в воскресенье подпишет указ об утверждении новой морской доктрины. Положения могут касаться мобилизационной готовности в области морской деятельности. Подписание важного документа произойдет перед началом военно-морского парада в Петербурге, сообщает 30 июля пресс-служба Кремля.

    «Перед началом парада Президент подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», — говорится в сообщении.

    Морскую доктрину решено было скорректировать после начала спецоперации на Украине. Как говорил Юрий Борисов, еще будучи вице-премьером по ОПК, нововведения учитывают «изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире».

    Он отмечал, что новые положения документа «обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей», а также «функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время». Морская доктрина РФ была принята в 2001 году. Последняя редакция была одобрена Путиным в 2015 году, после присоединения Крыма.

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    Комментарии 2

    ppky032330 Июл 2022 в 16:26
    Все-таки агония...
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