Маск подал встречный иск к Twitter, у него претензий почти на двести страниц

Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, которую хотел купить, но передумал. Акционеры хотят принудить его к сделке, он ответил 164-страничным иском.

Об иске Маска 30 июля сообщил The Guardian. Миллиардер обратился в суд практически одновременно с одним из акционеров, который требует все же закрыть сделку.

Маск намеревался купить микроблог за 44 миллиарда долларов. Но когда выяснил, что в Twitter множество фейковых и спам-аккаунтов, передумал — данные об этом ему предоставлены компанией не были.