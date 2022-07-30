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    Маск подал встречный иск к Twitter, у него претензий почти на двести страниц

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    Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, которую хотел купить, но передумал. Акционеры хотят принудить его к сделке, он ответил 164-страничным иском.

    Об иске Маска 30 июля сообщил The Guardian. Миллиардер обратился в суд практически одновременно с одним из акционеров, который требует все же закрыть сделку.

    Маск намеревался купить микроблог за 44 миллиарда долларов. Но когда выяснил, что в Twitter множество фейковых и спам-аккаунтов, передумал — данные об этом ему предоставлены компанией не были.

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