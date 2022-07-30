Петербургская полиция задержала подозреваемых в обнале за «жирный» процент

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали мужчин 39 и 49 лет. Их подозревают в организации обнала. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.

По данным следствия, в сентябре 2019 года предприниматели предложили свои услуги коммерсантам, желавшим уйти от налогов. За обналичивание денег они просили 12% от суммы. Деятельность свою подозреваемые вели до 23 мая. За это время, по подсчетам оперативников, они обналичили не менее 380 млн рублей, а выручили не менее 34 млн рублей. Работали приятели в арендованных офисах на Лиговском проспекте, 266, и в БЦ «Петровский Форт» на Финляндском проспекте.