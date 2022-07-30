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    Наркотики в Петербурге отправили младенца в детский дом, а родителей — в отдел

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    Общие интересы семейной пары привлекли внимание полиции в Ломоносове. Пока они употребляли наркотики, дома остались двое маленьких детей.

    Как сообщает 30 июля ГУ МВД региона, пару задержали несколько дней назад по подозрению в употреблении наркотиков в общественном месте. При задержании они уповали на то, что, оказывается, дома их ждут двое детей, 2020 и 2022 годов рождения.

    Полиция наведалась в квартиру. Увидела антисанитарию, еду не нашла. Детей забрали в дом малютки, в отношении родителей возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

    © Фонтанка.Ру

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