Сотруднику «Газпрома» сожгли автомобиль на улице Кораблестроителей

Специалист «Газпрома» из Петербурга нашел свою машину обгоревшей. Полиция выяснила, что автомобиль подожгли. Кому мужчина перешел дорогу, предстоит выяснить. Подробности «Фонтанка» узнала 30 июля.
В четверг около трех часов ночи в службу 112 позвонила женщина и рассказала, что у одного из домов на Кораблестроителей горит автомобиль. Вскоре на месте уже были наряды полиции и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что машина принадлежит 29-летнему специалисту «Газпрома». Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. На них попал неизвестный мужчина, который поджег «Тойоту Камри». У автомобиля сгорели колесо и крыло, а также подкапотное пространство. Сумма ущерба устанавливается. С места изъята бутылка.