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    Сотруднику «Газпрома» сожгли автомобиль на улице Кораблестроителей

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    Специалист «Газпрома» из Петербурга нашел свою машину обгоревшей. Полиция выяснила, что автомобиль подожгли. Кому мужчина перешел дорогу, предстоит выяснить. Подробности «Фонтанка» узнала 30 июля.

    В четверг около трех часов ночи в службу 112 позвонила женщина и рассказала, что у одного из домов на Кораблестроителей горит автомобиль. Вскоре на месте уже были наряды полиции и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что машина принадлежит 29-летнему специалисту «Газпрома». Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. На них попал неизвестный мужчина, который поджег «Тойоту Камри». У автомобиля сгорели колесо и крыло, а также подкапотное пространство. Сумма ущерба устанавливается. С места изъята бутылка.

    © Фонтанка.Ру

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