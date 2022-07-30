Пьяную молодежь в парадной на Витебском сосед разогнал стрельбой

Гендиректор строительной компании из Петербурга может стать фигурантом уголовного дела о хулиганстве после радикального разгона пьяной молодежи. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.

Накануне днем в полицию позвонила женщина и пожаловалась на неадекватных пьяных молодых людей в парадной дома на Витебском проспекте. Еще через несколько минут другая жительница дома сообщила о стрельбе. На место приехали ближайшие наряды и следственно-оперативная группа. Они задержали 45-летнего гендиректора строительной фирмы. Именно он, по данным оперативников, выстрелил в воздух в ходе конфликта с неизвестными. Те после этого разбежались.