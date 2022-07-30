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    После стрельбы на КАД у водителя в салоне нашли гранату

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    Автомобиль «Рено Аркана» с белорусскими номерами обстреляли у съезда с КАД на Муринскую дорогу. По крайней мере, об этом рассказала полиции дама, что сидела в салоне. Потерпевшая запомнила номер машины, в которой сидел «агрессор». 30 июня «Фонтанка» узнала подробности.

    Накануне утром после звонка женщины в Петербурге был введен план «Перехват». Искали «Тойоту», нашли спустя час на проспекте Тореза. Машину остановил наряд ДПС, за рулем сидел 42-летний петербуржец. Мужчина поехал с полицией в отдел. Изъяли у него страйкбольную гранату и резиновую дубинку. Из чего он мог стрелять — пока вопрос. Задержанный в конце 90-х получал условный срок за вымогательство. В середине нулевых вновь осуждался условно за бандитизм и разбой.

    Владелец «Рено», житель Белоруссии, медлить не стал и написал заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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