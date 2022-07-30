После стрельбы на КАД у водителя в салоне нашли гранату

Автомобиль «Рено Аркана» с белорусскими номерами обстреляли у съезда с КАД на Муринскую дорогу. По крайней мере, об этом рассказала полиции дама, что сидела в салоне. Потерпевшая запомнила номер машины, в которой сидел «агрессор». 30 июня «Фонтанка» узнала подробности.

Накануне утром после звонка женщины в Петербурге был введен план «Перехват». Искали «Тойоту», нашли спустя час на проспекте Тореза. Машину остановил наряд ДПС, за рулем сидел 42-летний петербуржец. Мужчина поехал с полицией в отдел. Изъяли у него страйкбольную гранату и резиновую дубинку. Из чего он мог стрелять — пока вопрос. Задержанный в конце 90-х получал условный срок за вымогательство. В середине нулевых вновь осуждался условно за бандитизм и разбой.