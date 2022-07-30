Не хотел быть Терминатором. Хорошо ли вы знаете актера Арнольда Шварценеггера?

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30 июля голливудской звезде Арнольду Шварценеггеру исполняется 75 лет. «Фонтанка» подготовила каверзный тест по удивительным фактам биографии актера, политика и спортсмена.
30 июля голливудской звезде Арнольду Шварценеггеру исполняется 75 лет. «Фонтанка» подготовила каверзный тест по удивительным фактам биографии актера, политика и спортсмена.
В викторине использованы кадры из видео с официального канала Арнольда Шварцнеггера на YouTube, канала GoB Channel, кадры из фильмов «Оставайся голодным» (1976), «Конан-варвар» (1982), «Терминатор» (1984), «Близнецы» (1988)
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