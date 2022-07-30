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    Не хотел быть Терминатором. Хорошо ли вы знаете актера Арнольда Шварценеггера?

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    Фото: EPA/ENRIC FONTCUBERTA/ТАСС
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    30 июля голливудской звезде Арнольду Шварценеггеру исполняется 75 лет. «Фонтанка» подготовила каверзный тест по удивительным фактам биографии актера, политика и спортсмена.

    Арнольд Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Какая у него была семья?

    <b class="_">Арнольд Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Какая у него была семья?</b>

    Будущий голливудский актер начал рано подрабатывать, потому что в его семье не было лишних денег. На что в 14 лет он потратил первую большую зарплату — 55 долларов — за работу в летние каникулы на лесопилке?

    <b class="_">Будущий голливудский актер начал рано подрабатывать, потому что в его семье не было лишних денег. На что в 14 лет он потратил первую большую зарплату — 55 долларов — за работу в летние каникулы на лесопилке?</b>

    Что больше всего беспокоило мать Арнольда в его поведении, когда тому было 15 лет?

    <b class="_">Что больше всего беспокоило мать Арнольда в его поведении, когда тому было 15 лет?</b>

    Свой первый серьезный титул — звание «Молодой атлет Европы с лучшим телосложением» — Арнольд Шварценеггер завоевал в 18 лет. Почему вслед за призом последовало наказание?

    <b class="_">Свой первый серьезный титул — звание «Молодой атлет Европы с лучшим телосложением» — Арнольд Шварценеггер завоевал в 18 лет. Почему вслед за призом последовало наказание?</b>

    Шварценеггер служил механиком в танковой дивизии и был не самым прилежным солдатом. Но то, что произошло по его вине в части, не укладывается в голове.

    <b class="_">Шварценеггер служил механиком в танковой дивизии и был не самым прилежным солдатом. Но то, что произошло по его вине в части, не укладывается в голове.</b>

    В 1967 году 20-летний Арнольд Шварценеггер победил на самых престижных европейских соревнованиях для культуристов — он стал Мистером Вселенная. Как изменилась его жизнь?

    <b class="_">В 1967 году 20-летний Арнольд Шварценеггер победил на самых престижных европейских соревнованиях для культуристов — он стал Мистером Вселенная. Как изменилась его жизнь?</b>

    Первый фильм, в котором снялся Арнольд Шварценеггер, драма «Оставайся голодным» — про маленький спортивный клуб для культуристов в бизнес-квартале, владелец которого противостоит его сносу, — вышел в 1976 году и сразу принес актеру его первый и последний «Золотой глобус». Но ради этого фильма Шварценеггеру пришлось принести большую жертву.

    <b class="_">Первый фильм, в котором снялся Арнольд Шварценеггер, драма «Оставайся голодным» — про маленький спортивный клуб для культуристов в бизнес-квартале, владелец которого противостоит его сносу, — вышел в 1976 году и сразу принес актеру его первый и последний «Золотой глобус». Но ради этого фильма Шварценеггеру пришлось принести большую жертву.</b>

    Первую мировую славу актеру принес фильм «Конан варвар» (1982). На главную роль его пригласил знаменитый итальянский продюсер Дино ди Лаурентис. Известно, что они встречались ранее, в 1975 году, когда Шварценеггер делал первые попытки попасть в кино, но первое их собеседование закончилось через минуту — продюсер выгнал начинающего актера. Почему?

    <b class="_">Первую мировую славу актеру принес фильм «Конан варвар» (1982). На главную роль его пригласил знаменитый итальянский продюсер Дино ди Лаурентис. Известно, что они встречались ранее, в 1975 году, когда Шварценеггер делал первые попытки попасть в кино, но первое их собеседование закончилось через минуту — продюсер выгнал начинающего актера. Почему?</b>

    Главной в карьере актера стала роль в «Терминаторе» (1984). Он впервые встретился с начинающим режиссером Джеймсом Кэмероном, который сам же написал сценарий для будущего фильма, чтобы обсудить роль…

    <b class="_">Главной в карьере актера стала роль в «Терминаторе» (1984). Он впервые встретился с начинающим режиссером Джеймсом Кэмероном, который сам же написал сценарий для будущего фильма, чтобы обсудить роль…</b>

    Шварценеггер долго не соглашался на роль Терминатора. Почему?

    <b class="_">Шварценеггер долго не соглашался на роль Терминатора. Почему?</b>

    Шварценеггер судился с газетой News of the World из-за статьи, в которой одного из его родных обвиняли в неприглядных делах. О чем была статья?

    <b class="_">Шварценеггер судился с газетой </b><b class="_">News</b> <b class="_">of</b> <b class="_">the</b> <b class="_">World</b><b class="_"> из-за статьи, в которой одного из его родных обвиняли в неприглядных делах. О чем была статья?</b>

    В 1988 году Арнольд Шварценеггер решил сменить амплуа непобедимого «качка» и сняться в комедии. Ею стала картина «Близнецы», где брата Шварценеггера сыграл звезда комической сцены Дэнни Де Вито. За этот фильм оба главных исполнителя не взяли гонорар. Почему?

    <b class="_">В 1988 году Арнольд Шварценеггер решил сменить амплуа непобедимого «качка» и сняться в комедии. Ею стала картина «Близнецы», где брата Шварценеггера сыграл звезда комической сцены Дэнни Де Вито. За этот фильм оба главных исполнителя не взяли гонорар. Почему?</b>

    В 2003 году Арнольд Шварценеггер стал губернатором Калифорнии. Штат страдал от дефицита бюджета, поэтому актер…

    <b class="_">В 2003 году Арнольд Шварценеггер стал губернатором Калифорнии. Штат страдал от дефицита бюджета, поэтому актер…</b>
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    Не хотел быть Терминатором. Хорошо ли вы знаете актера Арнольда Шварценеггера?

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    Фото: EPA/ENRIC FONTCUBERTA/ТАСС

    В викторине использованы кадры из видео с официального канала Арнольда Шварцнеггера на YouTube, канала GoB Channel, кадры из фильмов «Оставайся голодным» (1976), «Конан-варвар» (1982), «Терминатор» (1984), «Близнецы» (1988)

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