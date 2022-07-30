«Что люди подумают?»: эта и еще 8 фраз, которые выдают вашу неуверенность в себе

Выдать неуверенного в себе человека могут совершенно привычные для нашего уха утверждения Фото: depositphotos.com Поделиться Поделиться





Обаятельная улыбка, решительная поза и гордая осанка — казалось бы, всё говорит о том, что перед нами уверенный в себе человек. Но случайно оброненная в разговоре фраза может сдать его с потрохами. Бизнес-психолог Светлана Бондаренко рассказала нашим коллегам из MarieClaire, как определить низкую самооценку у собеседника и какие лингвистические установки использовать в своей речи для уверенности в себе. Вот 9 фраз, которые закрепляются в подсознании и мешают нам перерасти себя, и несколько формулировок, способных задать правильный посыл для самореализации.

1. «Это моя вина, всё из-за меня»

Как надо: «Неудачи случаются с каждым, я сделаю выводы».



Самокритика — вещь хорошая, но в меру. Одно дело — обнаружить свою ошибку, признать ее и постараться ее больше не допускать. И совсем другое — заниматься самобичеванием. Обостренное чувство вины — яркий маркер неуверенного в себе человека.

Важно понять, что никто не идеален, свои недостатки найдутся у каждого, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Вместо того чтобы погружаться в пучину стыда, признайте случившееся и достойно двигайтесь дальше. Так поступают зрелые, уверенные в себе личности.



2. «У меня ничего не получится, я этого не достойна» Как надо: «Я приложу усилия, чтобы всё получилось», «Я достойна самого лучшего». Убеждая самих себя в том, что какое-то событие в жизни обречено на провал, мы будто программируем себя именно на такой исход событий. А череда неудач еще никому не задавала планку для высокой самооценки.

Сила слова способна и на обратный результат: постоянно говорите себе мотивирующие фразы — это поможет вселить в вас уверенность и настрой на хороший результат.



3. «Или идеально, или никак»

Как надо: «Лучше это сделать, чем не делать вообще».

Кто здесь? Кажется, комплекс отличника вместе внутренним перфекционистом пришли испортить всё удовольствие от процесса, потому что его итог не дотягивает до высшей оценки. Гоните их в шею: в мире нет ничего идеального.

Конечно, болеть за результат своей работы — нормально. Но здоровая фраза: «Главное — делать всё достаточно качественно» — принесет вашей самооценке куда больше пользы, чем деструктивная: «Нужно было стараться еще лучше».



4. «Кому я нужен?», «Плохонький, да свой»



Как надо: «Каждый человек кому-то нужен», «Лучше в одиночестве, чем с кем попало».

Яркий признак неуверенности в себе — обесценивающие фразы. Нельзя сомневаться в своей востребованности, пренебрежительно говорить о себе, то и дело перечисляя недостатки, которые якобы могут помешать потенциальному партнеру обратить на вас внимание. Здоровые отношения на заниженной самооценке не построить.

— Когда в очередной раз с болью и отчаянием захочется произнести подобные фразы, вспомните, как много женщин после развода вышли замуж снова даже с 4 детьми, нашли прекрасную работу после длительного декрета и стали жить хорошо. Так, показательна история мамы Илона Маска, Мэй Маск, описанная в книге «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни». Прочитайте ее обязательно, — посоветовала Светлана Бондаренко.



5. «Мне уже поздно / еще рано»

Как надо: «Пока я живу, ничего не поздно / рано».



В современном мире нет места эйджизму. Дискриминации по возрасту осталась в прошлом, а потому не должно быть предрассудков из разряда «я слишком юн и неопытен для своего бизнеса» или «мне слишком много лет для новых отношений». Вы имеете полное право учиться новому и менять образ жизни на любом ее отрезке.



6. «Я потерплю, другим важнее» Как надо: «Мне это тоже нужно, это заслуженно».



Не путайте со скромностью! Упоминая в разговоре, что интересы других имеют большую значимость, чем ваши собственные, вы буквально расписываетесь в собственной низкой самооценке. А вы ничуть не меньше остальных достойны получать то, что вам нужно, и делать это вовремя. Подчеркивайте свою значимость, а не открещивайтесь от нее.



7. «А что они подумают и скажут?» Как надо: «Свою жизнь строю я, а не другие люди».

Люди, в чьем лексиконе есть такая фраза, — заложники чужого мнения. Их неуверенность в себе проявляется в боязни публично отстаивать собственные взгляды или оказаться втянутым в острую дискуссию. Эта неверная установка обычно тянется с самого детства и приводит к обесцениванию собственной значимости, своих желаний.



На того, кто говорит: «Я делаю то, что полезно и ценно для меня», — вряд ли посмотрят как на неудачника. Это позиция уверенного человека, который обуздал страх осуждения. 8. «Мне просто повезло» Как надо: «Спасибо».



Речь о том, как мы воспринимаем одобрение в свой адрес. Вспомните свою реакцию на комплимент или похвалу по работе или хобби — как вы реагируете на теплые слова собеседника. Если ваш ответ больше похож на оправдание, значит, вы подрываете уверенность в своих достижениях и обесцениваете их. Даже если вы сомневаетесь в том, за что вас хвалят, обязательно благодарите и не пытайтесь снизить градус собственной значимости. Вскоре увидите, как ваша самооценка изменится к лучшему.



9. «Даже пытаться не буду, всё равно останусь плохой»

Как надо: «Почему так произошло со мной и что я могу изменить?»

Такие фразы априори используются человеком в позиции жертвы — вот и маячок, сигнализирующий о неуверенности в себе. Звучит, будто человек снимает с себя ответственность за происходящее вместо того, чтобы найти корень проблемы, проанализировать ее и сделать из этого выводы. Человек с адекватной самооценкой не будет искать виноватых, а попробует вынести из случившегося пользу.

