Данные клиентов «Почты России» утекли в сеть

В Интернете появились данные клиентов «Почты России», о чем сообщили профильные телеграм-каналы 29 июля. В выложенном образце 10 миллионов строк, которые содержат: номер отслеживания (трек-номер отправления), ФИО (или название компании) отправителя/получателя, телефон получателя, город/индекс отправителя/получателя, вес/статус отправления, дата/время отправления.

В «Почте России» сообщили РИА Новости о частичной утечке данных пользователей у подрядчика, добавили, что банковские данные клиентов не пострадали.