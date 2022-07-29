    Пробки

    1/10

    usd61.31eur62.57
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Данные клиентов «Почты России» утекли в сеть

    3715
    14 комментариев

    В Интернете появились данные клиентов «Почты России», о чем сообщили профильные телеграм-каналы 29 июля. В выложенном образце 10 миллионов строк, которые содержат: номер отслеживания (трек-номер отправления), ФИО (или название компании) отправителя/получателя, телефон получателя, город/индекс отправителя/получателя, вес/статус отправления, дата/время отправления.

    В «Почте России» сообщили РИА Новости о частичной утечке данных пользователей у подрядчика, добавили, что банковские данные клиентов не пострадали.

    Новость дополняется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close
    close