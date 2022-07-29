Почти 60 домов в центре Петербурга остались без горячей воды после ремонта ТЭЦ

Плановый ремонт на ТЭЦ оставил без горячей воды почти шесть десятков домов в центре Петербурга. Их жителям придется обходиться без нее от одного до трех дней.



О подробностях отключения сообщает 29 июля пресс-служба администрации Центрального района. Горячую воду обещают вернуть:



— 30 июля: в домах 13–15,17, 21, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 37–39 по Баскову переулку; 22, 36, 38/26, 40, 42, 44, 56,58 по улице Некрасова; 33 по улице Радищева; 9, 11, 13 по 10-й Советской улице; 28, 30 и 32 по 9-й Советской улице;

