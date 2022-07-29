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    Почти 60 домов в центре Петербурга остались без горячей воды после ремонта ТЭЦ

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    Плановый ремонт на ТЭЦ оставил без горячей воды почти шесть десятков домов в центре Петербурга. Их жителям придется обходиться без нее от одного до трех дней.

    О подробностях отключения сообщает 29 июля пресс-служба администрации Центрального района. Горячую воду обещают вернуть:

    — 30 июля: в домах 13–15,17, 21, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 37–39 по Баскову переулку; 22, 36, 38/26, 40, 42, 44, 56,58 по улице Некрасова; 33 по улице Радищева; 9, 11, 13 по 10-й Советской улице; 28, 30 и 32 по 9-й Советской улице;

    — 31 июля: в домах 10, 4, 6, 8 по 6-й Советской улице; 3, 7, 9/20 по 7-й Советской улице; 19 по Фурштатской улице;

    — 1 августа: в домах 3, 5 по улице Исполкомской; 172/1, 178, 147 по Невскому проспекту; 12, 14/4 по 2-й Советской улице; 7, 9 по 3-й Советской улице; 3/5, ⅛ по Суворовскому проспекту; 5 по Таврической улице; 26–28 по Тележной улице; 18, 20 по Кирочной улице.

    Ремонт начали из-за выявленных технологических нарушений, отметили в администрации.

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