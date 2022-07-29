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    13-летняя разбилась, гуляя по крыше одноэтажной заброшки в Петербурге

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    Юная жительница Ленинградской области получила тяжёлые травмы в Калининском районе Петербурга. В больницу её увезли от гаражей, стало известно «Фонтанке» 29 июля.

    13-летняя пациентка поступила в детскую больницу имени Раухфуса накануне. Состояние девочки, которой диагностировали переломы предплечья, костей таза и пятки, медики оценили как тяжёлое.

    Школьница живёт в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области. Бригада скорой забрала её с улицы Академика Константинова, 5 в Петербурге около девяти часов вечера. По предварительной информации, перед тем, как оказаться у медиков, девочка гуляла по крыше одноэтажного заброшенного автосервиса.

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