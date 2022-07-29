13-летняя разбилась, гуляя по крыше одноэтажной заброшки в Петербурге

Юная жительница Ленинградской области получила тяжёлые травмы в Калининском районе Петербурга. В больницу её увезли от гаражей, стало известно «Фонтанке» 29 июля.
13-летняя пациентка поступила в детскую больницу имени Раухфуса накануне. Состояние девочки, которой диагностировали переломы предплечья, костей таза и пятки, медики оценили как тяжёлое.
Школьница живёт в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области. Бригада скорой забрала её с улицы Академика Константинова, 5 в Петербурге около девяти часов вечера. По предварительной информации, перед тем, как оказаться у медиков, девочка гуляла по крыше одноэтажного заброшенного автосервиса.