Серьёзное ДТП произошло на КАД в сторону Кронштадта. Затор растянулся на пять километров

Серьёзная авария произошла на КАД в сторону Кронштадта. Машины стоят в пробке длиной более пяти километров.
Фотографиями изувеченных авто 29 июля в соцсетях поделился очевидец. На кадрах видно минимум две машины, которые «смяло» из-за удара. По его словам, в ДТП пострадали и другие транспортные средства.
В комментариях к записи один из пользователей рассказал, что чёрный Land Cruiser остановился в правой полосе и включил аварийные огни. Водитель машины красного цвета, добавил он, повернул налево, чтобы не задеть авто, но не смог успешно завершить манёвр.
«В красной машине сидел водитель, слегка зажатый, но вроде живой», — рассказал «Фонтанке» автор публикации Константин.
Судя по картам «Яндекса», на участке от Горской ж/д станции по КАД в сторону Кронштадта тянется пробка длиной 5,5 километра.
Есть ли в аварии пострадавшие — неизвестно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.