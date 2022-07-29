    Пробки

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    Серьёзное ДТП произошло на КАД в сторону Кронштадта. Затор растянулся на пять километров

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    Серьёзная авария произошла на КАД в сторону Кронштадта. Машины стоят в пробке длиной более пяти километров.

    Фотографиями изувеченных авто 29 июля в соцсетях поделился очевидец. На кадрах видно минимум две машины, которые «смяло» из-за удара. По его словам, в ДТП пострадали и другие транспортные средства.

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    В комментариях к записи один из пользователей рассказал, что чёрный Land Cruiser остановился в правой полосе и включил аварийные огни. Водитель машины красного цвета, добавил он, повернул налево, чтобы не задеть авто, но не смог успешно завершить манёвр.

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    «В красной машине сидел водитель, слегка зажатый, но вроде живой», — рассказал «Фонтанке» автор публикации Константин.

    Судя по картам «Яндекса», на участке от Горской ж/д станции по КАД в сторону Кронштадта тянется пробка длиной 5,5 километра.

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    Есть ли в аварии пострадавшие — неизвестно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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