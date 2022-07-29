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    По триллеру о могущественной тайной сети читателей библиотек снимают сериал с Ефремовым

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    Начались съемки сериала по мотивам романа Михаила Елизарова «Библиотекарь». Об этом 29 июля сообщили в издательстве «Редакция Елены Шубиной».

    Сериал о книгах, наделяющих владельца сверхъестественными способностями, снимет режиссер Игорь Твердохлебов («Триггер», «Территория»). Главную роль исполнит Никита Ефремов. Он сыграет выпускника института культуры Алексея Вязинцева, который после смерти дяди узнает о существовании сект, между которыми идет война за обладание некими волшебными книгами.

    Жанр романа называют «постсоветским фэнтези, постмодернистским триллером или магическим соцреализмом».

    В 2008 году Михаил Елизаров получил за роман «Библиотекарь» литературную премию «Русский Букер». Книга была переведена на многие языки и, по информации издательства, стала бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

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