По триллеру о могущественной тайной сети читателей библиотек снимают сериал с Ефремовым

Начались съемки сериала по мотивам романа Михаила Елизарова «Библиотекарь». Об этом 29 июля сообщили в издательстве «Редакция Елены Шубиной».
Сериал о книгах, наделяющих владельца сверхъестественными способностями, снимет режиссер Игорь Твердохлебов («Триггер», «Территория»). Главную роль исполнит Никита Ефремов. Он сыграет выпускника института культуры Алексея Вязинцева, который после смерти дяди узнает о существовании сект, между которыми идет война за обладание некими волшебными книгами.
Жанр романа называют «постсоветским фэнтези, постмодернистским триллером или магическим соцреализмом».
В 2008 году Михаил Елизаров получил за роман «Библиотекарь» литературную премию «Русский Букер». Книга была переведена на многие языки и, по информации издательства, стала бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.