    Пробки

    4/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Ребенка на велосипеде сбили на «зебре» на Северном проспекте

    1528
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Тяжелое ДТП произошло днем 29 июля в Калининском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадал несовершеннолетний велосипедист.

    Наезд случился в 14:46 на перекрестке Северного проспекта и улицы Софьи Ковалевской. Водитель автомобиля Ford на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика на велосипеде. Судя по фото с места ДТП, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ребенок угодил под колеса микроавтобуса.

    В результате ребенок получил травмы и в тяжелом состоянии был увезен в больницу.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close