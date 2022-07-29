Ребенка на велосипеде сбили на «зебре» на Северном проспекте

Тяжелое ДТП произошло днем 29 июля в Калининском районе Петербурга. Под колесами автомобиля пострадал несовершеннолетний велосипедист.
Наезд случился в 14:46 на перекрестке Северного проспекта и улицы Софьи Ковалевской. Водитель автомобиля Ford на регулируемом пешеходном переходе сбил мальчика на велосипеде. Судя по фото с места ДТП, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ребенок угодил под колеса микроавтобуса.
В результате ребенок получил травмы и в тяжелом состоянии был увезен в больницу.