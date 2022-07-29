Баррикады, крепкие парни и народный гнев. Как делят власть в поселке Свердлова

Политически насыщенным получился день в поселке Свердлова, где борьба за кресло главы администрации едва не переросла в боевик.

Все началось утром 29 июля, когда стало известно, что теперь, согласно выписке из ЕГРЮЛ, новым врио главы стала Юлия Рейхерт, а полномочия действующего председателя Андрея Шорникова прекращены, пишет 47news. Решение о назначении Рейхерт принял глава совета депутатов Эдуард Нехвядович, по его версии, прокуратура в суде доказала нелегитимность состоявшегося зимой этого года решения о созыве совета, который и назначил Шорникова временным главой.

Фото: 47News Фото: 47News Поделиться Поделиться





Последний покидать свой пост не собирался, он заявил журналистам, что обновлений в ЕГРЮЛ нет, а представленный документ, возможно, является поддельным.

«Это вооруженный захват власти, а что это ещё», — говорил Шорников, но признавался, что оружия у своих оппонентов не видел.

Тогда же возле здания собрались молодые мужчины. Изначально появилась версия, что они пришли устанавливать новую власть, но потом выяснилось, что это частное охранное предприятие, нанятое при Шорникове.



47News

Основной претендент на пост главы администрации, депутат Дмитрий Симонов, рассказал, что попытался с группой товарищей пройти внутрь, но сделать этого не получилось.



«Мы на входе предъявили документы из ЕГРЮЛ о смене главы администрации, но нас всё равно не пустили, там забаррикадировано. Ждём полицию», — сказал Симнонов.

Губернатор Александр Дрозденко не остался в стороне. Он призвал Шорникова не держаться за власть. «Совет такой: не согласен, оспаривай в суде. Надеюсь, муниципальные депутаты смогут решить эту проблему. А если не смогут, помяните моё слово: дойдёт до того, что никто из местных не будет возглавлять администрацию», — сказал он.

Фото: 47News Фото: 47News Фото: 47News Фото: 47News Фото: 47News Поделиться Поделиться





К делу подключилась полиция. Силовикам удалось «прорвать» блокаду здания администрации, они после недолгих споров вошли внутрь. Однако, по словам Шорникова, дело было в проверке паспортов и установлении личностей.



47News

На фото и видео можно заметить, что ворота у администрации для надежности подперли мусорными контейнерами.

Фото: читатель «Фонтанки.ру» Поделиться Поделиться





читатель «Фонтанки.ру»

Вечером у здания собрался стихийный митинг в поддержку бывшего главы. Около 20 горожан вышли на улицу с плакатом «Руки прочь от администрации». Граждане настаивают, что очень благодарны Шорникову, никуда его не отпустят и будут писать в Москву.



читатель «Фонтанки.ру»

47news отмечает, что место главы поселка Свердлова действительно значимое. В обозримом будущем тот, кто займёт кресло главы администрации, превратится в мэра-тяжеловеса, ведь здесь построят город на несколько сотен тысяч человек. Подробнее о политической борьбе читайте здесь.

