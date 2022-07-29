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    У награждённого за вклад в нацбезопасность учёного из Петербурга похитили миллион и надежду на компенсацию

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    Учёного-кораблестроителя научили, как получить компенсацию в Петербурге. За урок взяли миллион с мизерной скидкой, стало известно «Фонтанке» 29 июля.

    Очередной жертвой телефонных мошенников стал 82-летний доктор технических наук с Васильевского острова. В начале месяца ему позвонила женщина, отрекомендовалась бухгалтером крупного банка и обрадовала перспективой получить компенсацию за купленные раньше медицинские приборы.

    Судя по всему, с корзиной покупок петербуржца она была знакома досконально и инструктировала настолько убедительно, что учёный-кораблестроитель, пару лет назад награждённый медалью «За заслуги в обеспечении национальной безопасности», и профессор, имя которого есть на сайте петербургского университета, уверился в надёжности источника.

    Рассчитывая получить 350 тысяч рублей, до 21 июля он успел перевести неизвестно кому 980 тысяч рублей. Ещё шесть дней ушли на то, чтобы осознать обман и добраться до полиции.

    Накануне в ведомстве возбудили уголовное дело о мошенничестве. В этот же день полицейским Красногвардейского района города аналогичную историю рассказала 75-летняя петербурженка. Ей обещали выплаты за медицинский прибор, которые окупят будто бы необходимые траты на адвоката и налоги, 18 июля. Поспешив к банкомату, за день она обогатила аферистов на 229 тысяч рублей.

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