Губернатор Забайкалья сообщил о стремительном подъёме воды в реках и попросил 6 млрд на дамбы

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что на реках региона вода поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа, опережая прогнозы. Он попросил федеральный центр выделить дополнительные 6 млрд рублей на строительство и ремонт дамб.
«Мы хотим защитить как можно больше населенных пунктов. Просим предусмотреть 6 млрд рублей дополнительно, чтобы мы построили еще 14 гидротехнических сооружений, капитально отремонтировали — 17 и провели текущий ремонт 29», — сказал он 29 июля на заседании с участием вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко.
Ранее в управлении МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что из-за обильных осадков уровень воды в реке Чита повысился. В Читинском районе подтопило пять населённых пунктов и 15 дачных кооперативов.
Из зоны подтопления эвакуировали 132 человека, 25 из которых — дети. Отмечалось, что эвакуация продолжается.
На своей странице «ВКонтакте» Осипов писал, что в крае подтоплено минимум 107 домов и 261 приусадебный участок. Каждое село и кооператив, по его словам, находятся на контроле.
В пресс-службе правительства Забайкальского края, ссылаясь на местное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупредили, что максимальный подъём уровня реки в Чите ожидается в ночь с пятницы на субботу.