Губернатор Забайкалья сообщил о стремительном подъёме воды в реках и попросил 6 млрд на дамбы

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что на реках региона вода поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа, опережая прогнозы. Он попросил федеральный центр выделить дополнительные 6 млрд рублей на строительство и ремонт дамб.

«Мы хотим защитить как можно больше населенных пунктов. Просим предусмотреть 6 млрд рублей дополнительно, чтобы мы построили еще 14 гидротехнических сооружений, капитально отремонтировали — 17 и провели текущий ремонт 29», — сказал он 29 июля на заседании с участием вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко.

Ранее в управлении МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что из-за обильных осадков уровень воды в реке Чита повысился. В Читинском районе подтопило пять населённых пунктов и 15 дачных кооперативов.

Из зоны подтопления эвакуировали 132 человека, 25 из которых — дети. Отмечалось, что эвакуация продолжается.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Поделиться Поделиться



