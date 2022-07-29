Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за обоев, где Крым показан частью Украины

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение комитету по безопасности обратиться в контрольно-надзорные органы, чтобы проверить сеть строительных магазинов «Леруа Мерлен» на продажу детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Госдумы.
Как говорится в сообщении парламента, к Володину обратились москвичи, обнаружившие при покупке такие фотообои. Также на карте не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.
«Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться», — считает Вячеслав Володин.
Корреспондент «Фонтанки» отыскал на сайте «Леруа Мерлен» фотообои, похожие по описанию. Однако сейчас при попытке открыть товар выскакивает сообщение «404. Страница не найдена».