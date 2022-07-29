    Пробки

    6/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за обоев, где Крым показан частью Украины

    2445
    18 комментариев

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение комитету по безопасности обратиться в контрольно-надзорные органы, чтобы проверить сеть строительных магазинов «Леруа Мерлен» на продажу детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Госдумы.

    Как говорится в сообщении парламента, к Володину обратились москвичи, обнаружившие при покупке такие фотообои. Также на карте не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

    «Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться», — считает Вячеслав Володин.

    Корреспондент «Фонтанки» отыскал на сайте «Леруа Мерлен» фотообои, похожие по описанию. Однако сейчас при попытке открыть товар выскакивает сообщение «404. Страница не найдена».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close
    close