Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за обоев, где Крым показан частью Украины

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение комитету по безопасности обратиться в контрольно-надзорные органы, чтобы проверить сеть строительных магазинов «Леруа Мерлен» на продажу детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Госдумы.

Как говорится в сообщении парламента, к Володину обратились москвичи, обнаружившие при покупке такие фотообои. Также на карте не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

