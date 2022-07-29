    Пробки

    6/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В строительство молочного завода и завода панировочных смесей в Калининградской области инвестируют 3 млрд рублей

    385
    обсудить

    ГК «Атлантис» построит в Калининградской области молочный завод и завод панировочных смесей. Общий объем инвестиций в два импортозамещающих проекта составит 3 млрд рублей.

    Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроектов подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор ГК «Атлантис» Бхагат Кешав, в мероприятии принял участие также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. ВТБ профинансирует строительство предприятий, где будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Здесь планируется выпускать более 300 видов продукции, в том числе сыр, молочные продукты, муку, панировочные сухари и другие.

    «На финансирование предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства в регионах России у нас приходится более 20% по объему кредитов среднему и малому бизнесу, — прокомментировал Денис Бортников. — В текущих условиях международных ограничений новые проекты в сфере импортозамещения АПК особенно актуальны для Калининградской области»

    Антон Алиханов отметил, что агропромышленный комплекс является стратегически важной отраслью экономики Калининградской области, которая за 10 лет совершила рывок в развитии. В частности, ГК «Атлантис», резидент особой экономической зоны, за 7 лет открыла 5 заводов. Бхагат Кешав подчеркнул, что продукция новых производств будет поставляться в крупнейшие сети быстрого питания. Молочный завод будет полностью покрывать потребности сетей, завод по производству панировочных сухарей будет являться крупнейшим производителем в Европе.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close