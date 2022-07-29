В строительство молочного завода и завода панировочных смесей в Калининградской области инвестируют 3 млрд рублей

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроектов подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор ГК «Атлантис» Бхагат Кешав, в мероприятии принял участие также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. ВТБ профинансирует строительство предприятий, где будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Здесь планируется выпускать более 300 видов продукции, в том числе сыр, молочные продукты, муку, панировочные сухари и другие.

ГК «Атлантис» построит в Калининградской области молочный завод и завод панировочных смесей. Общий объем инвестиций в два импортозамещающих проекта составит 3 млрд рублей.

«На финансирование предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства в регионах России у нас приходится более 20% по объему кредитов среднему и малому бизнесу, — прокомментировал Денис Бортников. — В текущих условиях международных ограничений новые проекты в сфере импортозамещения АПК особенно актуальны для Калининградской области»



Антон Алиханов отметил, что агропромышленный комплекс является стратегически важной отраслью экономики Калининградской области, которая за 10 лет совершила рывок в развитии. В частности, ГК «Атлантис», резидент особой экономической зоны, за 7 лет открыла 5 заводов. Бхагат Кешав подчеркнул, что продукция новых производств будет поставляться в крупнейшие сети быстрого питания. Молочный завод будет полностью покрывать потребности сетей, завод по производству панировочных сухарей будет являться крупнейшим производителем в Европе.