В Ленсоветовском до конца года достроят новый детский сад

Еще один детский сад в поселке Ленсоветовский достроят к концу 2022 года. Как сообщили в строительной компании «Дальпитерстрой», сдать объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале.
Новое детское учреждение, рассчитанное на 80 мест, разместится на первом этаже дома, построенного на Московском шоссе. Общая площадь помещений составляет 976,5 кв. м. В садике будут четыре разновозрастные группы дневного пребывания для детей от двух до семи лет, предусмотрено четырехразовое питание.
Это второй детский садик от СК «Дальпитерстрой» в Ленсоветовском. А в 2020 году девелопер построил в Ленсоветовском и сдал городу школу на 1 550 мест.