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    В Ленсоветовском до конца года достроят новый детский сад

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    Еще один детский сад в поселке Ленсоветовский достроят к концу 2022 года. Как сообщили в строительной компании «Дальпитерстрой», сдать объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале.

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    Новое детское учреждение, рассчитанное на 80 мест, разместится на первом этаже дома, построенного на Московском шоссе. Общая площадь помещений составляет 976,5 кв. м. В садике будут четыре разновозрастные группы дневного пребывания для детей от двух до семи лет, предусмотрено четырехразовое питание.

    Это второй детский садик от СК «Дальпитерстрой» в Ленсоветовском. А в 2020 году девелопер построил в Ленсоветовском и сдал городу школу на 1 550 мест.

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