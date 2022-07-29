Танцующий таксист развлекал водителей на светофоре на Светлановском проспекте

Водитель такси в Выборгском районе Петербурга решил скрасить ожидание зеленого сигнала светофора танцем. Выступление заснял очевидец днем 29 июля.
Читатель «Фонтанки» / «Фонтанка SPB online»
Танцующего таксиста читатель «Фонтанки» наблюдал в два часа дня на Светлановском проспекте, перед Светлановской площадью. Водитель легкового автомобиля с наклейками «Ситимобил» на борту, остановившись в среднем ряду на красный сигнал светофора, вышел из машины и пустился в пляс под доносящуюся из салона музыку. Особенно очевидца впечатлил мах ногой. А после танцор, судя по всему, и вовсе сел на шпагат.
Колоритного мужчину замечают в Петербурге уже не первый раз. В июне он станцевал перед светофором возле станции метро «Пионерская». Помимо черной шляпы водитель тогда щеголял яркими оранжевыми ботинками. В соцсетях его прозвали «Майклом Джексоном на минималках».
«Мы видели, что аудитория положительно встретила танцы этого водителя в июне. Мы хотим, чтобы водители получали удовольствие от своей работы, поэтому мы всячески поддерживаем их творческий подход к делу: видеоблоги, украшение автомобилей к Новому году или танец в стиле Майкла Джексона, как у этого водителя. Главное, чтобы это не мешало другим участникам дорожного движения и не создавало угрозу аварийной ситуации», — рассказали «Фонтанке» в «Ситимобил».