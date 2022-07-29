Жителям Донбасса с разрушенными домами выдадут сертификаты на жилье

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил выдавать жилищные сертификаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, чьи дома были разрушены. Его поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом 29 июля сообщает ТАСС.
«Людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано», — рассказал Хуснуллин.
Сегодня Путин провел встречу с вице-премьером Хуснуллиным, который рассказал главе государстве о планах по восстановлению жилья в Донбассе.
Он уточнил, что дома, которые невозможно восстановить, будут отстроены заново.