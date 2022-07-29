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    Жителям Донбасса с разрушенными домами выдадут сертификаты на жилье

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    Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил выдавать жилищные сертификаты жителям Донецкой и Луганской народных республик, чьи дома были разрушены. Его поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом 29 июля сообщает ТАСС.

    «Людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано», — рассказал Хуснуллин.

    Сегодня Путин провел встречу с вице-премьером Хуснуллиным, который рассказал главе государстве о планах по восстановлению жилья в Донбассе.

    Он уточнил, что дома, которые невозможно восстановить, будут отстроены заново.

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