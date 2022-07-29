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    «Смута» всё ближе. Разработчики исторической игры показали модели персонажей и оружия

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    Разработчики исторической ролевой игры «Смута» из студии «Сайберия Нова» опубликовали её концепт-арты и модели. Иллюстрации дают понять, как будут выглядеть оружие и персонажи, а опубликованное на промо-сайте видео показывает героев в движении.

    разработчики

    «Запуск промо-сайта «Смуты» — событие для нашей команды по-настоящему значимое, это маленький, но очень важный шаг на большом пути разработки проекта», — рассказал 29 июля глава студии Алексей Копцев. Интернет-ресурс, по его словам, планируют регулярно обновлять.

    «Смута» — историческая ролевая игра в жанре «экшн», которая погружает игрока в события периода Смутного времени. По сюжету, герой-одиночка — князь Милославский — выполняет различные задания, тем самым прокачивая навыки. Литературной основой проекта стало произведение Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Его считают автором первых в России исторических романов. Ожидается, что игра выйдет в конце 2023 года.

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