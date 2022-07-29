В Петербурге обсудили, как ускорить создание отечественных технологий для ТЭК

Разработка и производство на территории России современного оборудования для нефтегазовой и других отраслей ТЭК стала центральной темой конференции «Технологическое развитие и импортозамещение в ТЭК» в Петербурге, которая прошла в Петербурге под эгидой «Энерготехнохаба Петербург».

На сессиях и круглых столах конференции обсудили цели, стоящие перед российским ТЭК и машиностроительным комплексом, развитие отечественных технологий в сфере разведки, добычи и переработки углеводородного сырья, а также IT-решений для нефтегазового комплекса, наметили ключевые ориентиры для достижения технологической независимости.



Как отметил Андрей Власов, руководитель проектного офиса «Энерготехнохаб Петербург», компания «Газпром нефть» выступает как активным потребителем российских решений, так и поставщиком собственных разработок для отрасли, а также совместно с партнерами выстраивает технологическую экосистему для ускоренного создания отечественных технологий.



Андрей Власов, руководитель проектного офиса «Энерготехнохаб Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Газпром нефть» Поделиться Поделиться





«Именно для этого два года назад мы с Правительством Санкт-Петербурга и с нашими партнерами запустили проект «Энерготехнохаб Петербург», который направлен на то, чтобы дать отрасли практические инструменты совместной реализации технологических проектов», — пояснил Андрей Власов.



Одним из инструментов, в частности, является поиск и создание решений и их развитие на ранних стадиях, в том числе на базе Мультикорпоративного акселератора «Инновации в ТЭК» и собственной сети энергетических клубов. Так, студентами технических вузов только в прошлом году созданы в Петербурге три новые технологические компании — их технологии касаются инновационных покрытий, декарбонизации и инновационных решений в части хранения водорода.

Второй инструмент «Энерготехнохаба» — консолидация инжиниринговых компетенций для предоставления ускоренной технической экспертизы производителям оборудования.



«Также мы агрегируем испытательную инфраструктуру, — рассказал Андрей Власов. — Предоставляем возможность молодым технологическим компаниям получить быстрый доступ к испытаниям и тем самым в ускоренном режиме доработать свою технологию или оборудование.

И, наконец, важным инструментом является создание единых отраслевых стандартов на оборудование и технологии — они разрабатываются в Институте нефтегазовых технологических инициатив.

