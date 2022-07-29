Санду: Молдавия попросит помощи у Румынии в случае военной угрозы со стороны Москвы

Президент Молдавии Майя Санду 29 июля прибыла в Румынию в первый раз с тех пор, как ее страна получила статус кандидата на вступление в ЕС.



Как передаёт ТАСС, на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом она заявила, что в случае военной угрозы со стороны России она обратится за помощью к Румынии. Так она ответила на вопросы журналистов о том, ждёт ли Кишинев какой-то поддержки от Бухареста.

