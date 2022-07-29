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    Санду: Молдавия попросит помощи у Румынии в случае военной угрозы со стороны Москвы

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    Президент Молдавии Майя Санду 29 июля прибыла в Румынию в первый раз с тех пор, как ее страна получила статус кандидата на вступление в ЕС.

    Как передаёт ТАСС, на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом она заявила, что в случае военной угрозы со стороны России она обратится за помощью к Румынии. Так она ответила на вопросы журналистов о том, ждёт ли Кишинев какой-то поддержки от Бухареста.

    «Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]», — цитирует агентство Санду.

    Молдавское правительство, подчеркнула она, изучает внешние угрозы и внутренние источники вероятной дестабилизации. В частности, она обратила внимание на обострение ситуации в Приднестровье, где весной были теракты и обстрел здания министерства госбезопасности. В связи с этим Санду упомянула, что боеспособность молдавской армии можно повысить за счет финансовой помощи Запада.

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