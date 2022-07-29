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    DHL Express сообщила о прекращении доставки грузов в России

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    Группа Deutsche Post DHL приняла решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России с 1 сентября 2022 года. Об этом компания сообщает на своём сайте.

    «В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 01 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

    Это означает, что АО «ДХЛ Интернешнл» не будет иметь доступа к глобальной информационной системе DHL Express. Клиенты не смогут подавать заявки на доставку документов и грузов по России в системе DHL Express.

    Посылки, принятые для доставки по России до 31 августа, будут доставлены получателям. После 1 сентября АО «ДХЛ Интернешнл» продолжит доставлять документы и грузы из России за границу.

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