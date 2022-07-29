DHL Express сообщила о прекращении доставки грузов в России

Группа Deutsche Post DHL приняла решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России с 1 сентября 2022 года. Об этом компания сообщает на своём сайте.



«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 01 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

