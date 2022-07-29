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    Певица Шакира предстанет перед судом в Испании. Она должна больше десятка миллионов евро

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    Колумбийская поп-певица Шакира решила на соглашаться на сделку, предложенную прокуратурой Испании, а предстать перед судом. Таким образом она собирается урегулировать налоговые претензии местного правительства.

    Речь идет о сумму в 14,5 миллионов евро, сообщает 29 июля Page Six. Шакира, по словам представителей певицы, «верит в свою невиновность и предпочитает оставить этот вопрос в руках закона».

    Обвинение в неуплате налогов в Испании в отношении певицы прокуратура выдвинула в 2018 году. Речь идет о налогах на доходы, полученные в период с 2012 по 2014 годы. Если Шакира будет признана виновной в уклонении от уплаты налогов, ей грозит не только штраф, но и тюремное заключение.

    Подробностей о сделке, которую предлагала прокуратура Испании, нет. Дата суда не назначена.

    При этом, согласно сообщению представителей Шакиры, сумма задолженности была внесена в налоговое агентство Испании.

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