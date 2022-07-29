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    Камера сняла неудачную парковку в Кудрово. «Тойота» таранит машину, дом и переворачивается, на фото — дама в платье

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    Toyota RAV4 утром 29 июля опрокинулась в городе Кудрово, граничащем с Петербургом. ДТП попало на видео.

    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Переворот стал результатом парковки на Европейском проспекте. За рулём, судя по кадрам и рассказам очевидцев в группах «Жизнь в Кудрово» и «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», находилась женщина. «Возле «Меги» после неудачной парковки «Тойота РАВ4» отдыхает на крыше, службы на месте», — пишут в группе.

    «Было так. Женщина парковалась, у неё не получалось, психанула или не ту педаль нажала и впилилась в «Ауди», потом вывернула круто руль и впилилась в цент, крутанула ещё — перевернулась, мужики вытащили, а там дама с немытой бошкой и вечернем платье», — рассказывает очевидица Анна.

    Выбраться автолюбительнице помогли очевидцы. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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