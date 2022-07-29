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    Sprite не будет прежним. Компания переходит на нетрадиционную упаковку

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    Компания Coca-Cola с начала августа сменит прежнюю зелёную упаковку Sprite на прозрачную ради экологии. Пластик, из которого производили бутылки, не перерабатывается.

    «Отказ от красителей в бутылках улучшает качество переработанного материала. Прозрачную тару можно переработать в новые бутылки, что обеспечивает замкнутый цикл использования пластика ПЭТ», — заявил генеральный директор R3CYCLE Джулиан Очоа. Его цитирует издание CNN Business.

    В Coca-Cola сообщили, что логотип и дизайн этикетки Sprite также изменят. Тем не менее знаменитый зелёный цвет никуда не денется.

    Остальные напитки из ассортимента, для которых используются зелёные бутылки, в том числе Fresca, Seagram's и Mello Yello, в ближайшие месяцы тоже уступят место прозрачным тарам.

    В 2020 году экологическая организация Break Free From Plastic назвала Coca-Cola лидером в загрязнении планеты пластиком. Мусор от продуктов компании обнаружили на 13 834 фрагментах выброшенного пластика в 51 стране. Зачастую его находили в общественных местах, наподобие парков и пляжей.

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