Sprite не будет прежним. Компания переходит на нетрадиционную упаковку

Компания Coca-Cola с начала августа сменит прежнюю зелёную упаковку Sprite на прозрачную ради экологии. Пластик, из которого производили бутылки, не перерабатывается.



«Отказ от красителей в бутылках улучшает качество переработанного материала. Прозрачную тару можно переработать в новые бутылки, что обеспечивает замкнутый цикл использования пластика ПЭТ», — заявил генеральный директор R3CYCLE Джулиан Очоа. Его цитирует издание CNN Business.