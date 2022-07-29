Водитель спал. В «лобовом» ДТП в Ленобласти пострадали девочка и женщина

Серьёзное ДТП произошло рано утром 29 июля на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области.
Как сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и полицию, около 5:30 на 45-м километре федеральной трассы, в деревне Усть-Шомушка, столкнулись лоб в лоб Citroen C4 и Renault Logan. По предварительной версии, один из водителей уснул за рулём.
Пострадала 42-летняя водитель «Ситроена» и её 7-летняя пассажирка. Обеих госпитализировали.
На месте работали сотрудники 61 пожарно-спасательной части областного ГУ МЧС. Они отключили аккумуляторы повреждённых машин.