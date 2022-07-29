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    Водитель спал. В «лобовом» ДТП в Ленобласти пострадали девочка и женщина

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    Серьёзное ДТП произошло рано утром 29 июля на трассе А-114 Вологда — Новая Ладога в Тихвинском районе Ленинградской области.

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    Как сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и полицию, около 5:30 на 45-м километре федеральной трассы, в деревне Усть-Шомушка, столкнулись лоб в лоб Citroen C4 и Renault Logan. По предварительной версии, один из водителей уснул за рулём.

    Пострадала 42-летняя водитель «Ситроена» и её 7-летняя пассажирка. Обеих госпитализировали.

    На месте работали сотрудники 61 пожарно-спасательной части областного ГУ МЧС. Они отключили аккумуляторы повреждённых машин.

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