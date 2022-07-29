Мать и семеро детей пропали в кубанском лесу. Их искали 42 спасателя

Женщина и ее 7 детей пошли сквозь лесной массив в Краснодарском крае от поселка Нефтегорск до станицы Ширванская и пропали. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Семья пошла в лес в четверг, 28 июля, около 15:30. Искать их начали уже в 01:25 ночи. Спасатели наткнулись в массиве на отпечатки ног, детские вещи и обувь.



Нашли заблудших через полтора часа — мать и дети сидели у костра. Их обогрели и на автомобиле быстрого реагирования доставили домой.