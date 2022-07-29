    Пробки

    3/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Мать и семеро детей пропали в кубанском лесу. Их искали 42 спасателя

    3454
    1 комментарий

    Женщина и ее 7 детей пошли сквозь лесной массив в Краснодарском крае от поселка Нефтегорск до станицы Ширванская и пропали. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

    ПоделитьсяПоделиться

    Семья пошла в лес в четверг, 28 июля, около 15:30. Искать их начали уже в 01:25 ночи. Спасатели наткнулись в массиве на отпечатки ног, детские вещи и обувь.

    Нашли заблудших через полтора часа — мать и дети сидели у костра. Их обогрели и на автомобиле быстрого реагирования доставили домой.

    В поисках матери и ее семерых детей участвовали 42 спасателя. Состояние найденной семьи удовлетворительное.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close