ФСБ заявила о предотвращении теракта в Липецкой области. Планировали его трое

В Липецкой области задержаны три человека по подозрению в причастности к подготовке теракта. Об этом 29 июля сообщает Центр общественных связей ФСБ России.



По данным ведомства, теракт планировали провести «в местах массового пребывания людей». В ФСБ сообщают, что задержание прошло в селе Горицы (Добровский район). Подозреваемые — трое с украинским гражданством.

Также в ведомстве сообщают, что, по их данным, подготовку к теракту вели участники «Правого сектора»* (организация запрещена и признана экстремистской в России).