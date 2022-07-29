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    ФСБ заявила о предотвращении теракта в Липецкой области. Планировали его трое

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    В Липецкой области задержаны три человека по подозрению в причастности к подготовке теракта. Об этом 29 июля сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

    По данным ведомства, теракт планировали провести «в местах массового пребывания людей». В ФСБ сообщают, что задержание прошло в селе Горицы (Добровский район). Подозреваемые — трое с украинским гражданством.

    Также в ведомстве сообщают, что, по их данным, подготовку к теракту вели участники «Правого сектора»* (организация запрещена и признана экстремистской в России).

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