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    Настало время гигантских ягод. Рассказываем, где в Петербурге официально можно купить арбуз

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    Август — не только последний месяц лета, но и официальный сезон арбузов. Они уже созрели и стали оптимально вкусными.

    В Петербурге официальные точки продажи арбузов откроются с 1 августа. Всего в разных районах города под торговлю гигантскими ягодами выделены 120 адресов (посмотреть их можно здесь), сообщает 29 июля пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).

    Работать точки продаж арбузов будут с 1 августа по 15 октября.

    При этом в Смольном отмечают, что указанные адреса — те, что находятся на земле, принадлежащей городу. «Кроме городских участков, точки для продажи бахчевых культур могут расположиться на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности», — добавляют в пресс-службе КИО.

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