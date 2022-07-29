Настало время гигантских ягод. Рассказываем, где в Петербурге официально можно купить арбуз

Август — не только последний месяц лета, но и официальный сезон арбузов. Они уже созрели и стали оптимально вкусными.
В Петербурге официальные точки продажи арбузов откроются с 1 августа. Всего в разных районах города под торговлю гигантскими ягодами выделены 120 адресов (посмотреть их можно здесь), сообщает 29 июля пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).
Работать точки продаж арбузов будут с 1 августа по 15 октября.
При этом в Смольном отмечают, что указанные адреса — те, что находятся на земле, принадлежащей городу. «Кроме городских участков, точки для продажи бахчевых культур могут расположиться на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности», — добавляют в пресс-службе КИО.