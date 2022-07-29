В Пушкинском районе началось строительство детского сада — он будет готов в начале 2024 года

В Пушкинском районе, на территории Олимпийских кварталов в «ЮгТаун», началось строительство первого детского сада. Как сообщили в компании «КВС», которая ведет строительство, ввод здания в эксплуатацию планируется в январе 2024 года.

В детский сад смогут одновременно ходить 190 малышей. В трехэтажном здании будет всё необходимое для комфорта и развития детей: музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, отдельные игровые и спальни для малышей разных возрастов.

