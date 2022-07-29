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    В Пушкинском районе началось строительство детского сада — он будет готов в начале 2024 года

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    В Пушкинском районе, на территории Олимпийских кварталов в «ЮгТаун», началось строительство первого детского сада. Как сообщили в компании «КВС», которая ведет строительство, ввод здания в эксплуатацию планируется в январе 2024 года.

    В детский сад смогут одновременно ходить 190 малышей. В трехэтажном здании будет всё необходимое для комфорта и развития детей: музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, отдельные игровые и спальни для малышей разных возрастов.

    Фото: предоставлено пресс-службой компании «КВС»
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    Территория детского сада будет огорожена и закрыта от посторонних. На ней разместятся десять игровых площадок с песочницами, горками, качелями и беседками. Кроме того, будут высажены хвойные и лиственные деревья, а также кустарники.

    Всего, помимо жилых домов, на этой территории будет построено три школы, семь детских садов, а также медицинский центр.

    Фото: предоставлено пресс-службой компании «КВС»

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