В ДТП на КАД пострадали люди, растёт пробка

Крупная пробка образовалась на юге КАД в Петербурге в результате серьёзного ДТП утром 29 июля.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:05 на 60-м километре внутреннего кольца столкнулись три попутные легковые машины. Пострадали два человека.
Участники ДТП заняли четвёртую полосу и полосу безопасности. Образовался автомобильный затор. Упрдор оценивает его в 6 километров, «Яндекс» в 7.
В целом загруженность дорог Петербурга утром достигала 4 баллов, а после 9 часов снизилась до 3. Это обычные для лета показатели.