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    Пожар в магазине в Автово: огонь охватил 200 кв. м, дым затянул окрестности

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    Сильный пожар тушили минувшей ночью в Кировском районе Петербурга.

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    Как сообщает городское ГУ МЧС, 29 июля в 3:49 поступил вызов на проспект Стачек в Автово. Там в доме 96, корпус 3 (рядом с путепроводом), в помещении магазина огонь охватил 200 квадратных метров. Почти сразу, в 3:57, ранг пожара повысили до № 1-БИС. На место выехали 22 сотрудника МЧС на пяти машинах.

    читатель "Фонтанки"

    Примерно через полчаса, в 4:31, дали отказ номеру 1-БИС, снизив ранг пожара до «единицы». А затем он был ликвидирован. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    На кадрах читателя «Фонтанки» видно, каким плотным был дым. Он поднимался выше домов, значительно затрудняя видимость.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишут, что под путепроводом сгорели все торговые точки.

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