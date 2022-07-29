Пожар в магазине в Автово: огонь охватил 200 кв. м, дым затянул окрестности

Сильный пожар тушили минувшей ночью в Кировском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 29 июля в 3:49 поступил вызов на проспект Стачек в Автово. Там в доме 96, корпус 3 (рядом с путепроводом), в помещении магазина огонь охватил 200 квадратных метров. Почти сразу, в 3:57, ранг пожара повысили до № 1-БИС. На место выехали 22 сотрудника МЧС на пяти машинах.
читатель "Фонтанки"
Примерно через полчаса, в 4:31, дали отказ номеру 1-БИС, снизив ранг пожара до «единицы». А затем он был ликвидирован. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.
На кадрах читателя «Фонтанки» видно, каким плотным был дым. Он поднимался выше домов, значительно затрудняя видимость.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишут, что под путепроводом сгорели все торговые точки.