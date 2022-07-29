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    На Петербург идут ливни и грозы. Воскресенье обещает улучшение

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    В Петербурге по-прежнему прохладно и облачно, из нового — грозы. В выходные тоже вероятны осадки, но в последний день июля погода улучшится: дождей станет меньше, а воздух теплее.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июля в городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха составит 18–20 градусов.

    «Сегодня Северная столица останется в тыловой части циклона, и поступление холодного и влажного воздуха к берегам Невы продолжится», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти, по его словам, местами будет теплее, а местами холоднее — от 17 до 22 градусов. Атмосферное давление почти не изменится — 761 мм рт. ст., то есть около нормы.

    В субботу похолодание продолжится (17–19 градусов) и снова дожди. В воскресенье, в День ВМФ, будет чуть теплее — 19–21 градус, дождь возможен, но кратковременный.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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