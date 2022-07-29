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    Актриса из «Матрицы» умерла в Нью-Йорке

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    Актриса Мэри Элис, сыгравшая роль оракула Пифии в фильме «Матрица: Революция», скончалась в США. Ей было 85 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

    По данным полиции, Элис умерла 27 июля в Нью-Йорке в собственном доме.

    Актриса в 1993 году получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в сериале «Я улечу» (I'll Fly Away). В 2000 году она вошла в Зал славы американского театра. За полувековую карьеру она сыграла в 60 с лишним фильмах и сериалах, среди которых «Костер тщеславия» и «Пробуждение».

    На роль Пифии её пригласили после того, как в 2001 году умерла Глория Фостер, сыгравшая оракула в первых двух «Матрицах». Изменение внешности в фильме объяснили тем, что оболочку оракула разрушила преступная программа Меровинген.

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