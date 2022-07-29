Актриса из «Матрицы» умерла в Нью-Йорке

Актриса Мэри Элис, сыгравшая роль оракула Пифии в фильме «Матрица: Революция», скончалась в США. Ей было 85 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.



По данным полиции, Элис умерла 27 июля в Нью-Йорке в собственном доме.



Актриса в 1993 году получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в сериале «Я улечу» (I'll Fly Away). В 2000 году она вошла в Зал славы американского театра. За полувековую карьеру она сыграла в 60 с лишним фильмах и сериалах, среди которых «Костер тщеславия» и «Пробуждение».

