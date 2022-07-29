«Полный коллапс». Европейские хабы захлебнулись потоком, туристы изливают гнев в соцсетях

Тысячи отмененных рейсов, пятичасовые очереди в аэропортах, горы потерянного багажа — европейские аэропорты и железнодорожные вокзалы погрузились в хаос.



Архивное фото Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сбои и длинные очереди по всей Европе возникают из-за нехватки персонала и сезонного ажиотажа. До коллапса ситуацию довела массовая забастовка работников немецкого перевозчика Lufthansa. Власти других аэропортов винят компьютерные сбои и погоду, а пассажиры притворяются инвалидами, чтобы пройти без очереди. Менее удачливые путешественники делятся в сетях фотографиями и видео коллапса в крупнейших хабах.



В Германии более тысячи рейсов Lufthansa были отменены из-за забастовки наземного персонала авиакомпании 27 июля. Больше всего пострадали аэропорты во Франкфурте и Мюнхене. По данным агентства DPA, около 134 тысяч пассажиров были вынуждены изменить свои планы на поездки или вообще отменить их.

Авиакомпания посоветовала пострадавшим пассажирам не приезжать в аэропорты, поскольку большинство стоек там всё равно не будут укомплектованы персоналом. Но это не помогло: толпы тех, кто не смог улететь, скопились в воздушных гаванях.



Поделиться Поделиться





На следующий день аэропорты тоже столкнулись с перегрузом. «Приходится стоять в 3–4-часовых очередях только для того, чтобы перебронировать свой рейс. Здесь полный хаос», — сообщает в соцсетях один из пассажиров аэропорта Франкфурта. «Аэропорт Франкфурта был безумным, очереди были такими длинными, и у них был один человек, проверяющий паспорта, это так раздражало», — пишет еще одна путешественница.

Забастовка в аэропорту, очевидно, повысила нагрузку на железных дорогах. «Lufthansa и Deutsche Bahn сегодня полный отстой... Отмененные и перенесенные рейсы, задержка багажа и совершенно ненадежное расписание поездов. Путешествие из ада... И оно еще не закончилось», — комментирует другой турист.



Впрочем, аэропорты работали на пределе возможностей и до забастовки. «Я из Дюс[сельдорфа] вылетала, без багажа, сразу на секьюрити, приехала за 2,5 часа — в итоге впритык к посадке пришла. Весь аэропорт — одна гигантская очередь», — рассказывает российская путешественница о своей поездке неделю назад. «Кёльн. Аэропорт. Коллапс. Не улетели», — пишет жительница Риги, которая не смогла вернуться домой с первого раза на прошлой неделе.



Не справляется с пассажирским потоком и амстердамский Схипхол, который также пытался ограничивать число пассажиров. «Что за день… Только что пропустили наш рейс в Лиссабон!!! Застряли в жестокой пятичасовой очереди службы безопасности», — пишет туристка из Португалии.



С железными дорогами тоже не всё ладно. Путешественница, планировавшая добраться из Амстердама до Лондона на поезде Eurostar, рассказала, как уже после паспортного контроля всех пассажиров, примерно 1000 человек, развернули и попросили пересесть в альтернативный состав до Роттердама. «Там нас попросили выйти. Тысяча человек вышла. Попросили перейти на другой путь и встать снова в очередь на паспортный контроль. Встали. Часа полтора очередь не двигалась. На паспортный контроль не пришел офицер-пограничник», — рассказывает она. В итоге состав отправили в Брюссель, где ситуация снова повторилась. «Гигантская очередь, давка, кошмар», — описывает путешественница. В итоге вместо четырех часов путешествие растянулось на целый день. «Полный, полный коллапс», — резюмирует она.



Поделиться Поделиться





Быстро улететь не получится и из Италии. «Пример итальянской «квантовой очереди» в аэропорту Милана», — разместила в соцсети одна из пассажирок. «Несколько очередей сливаются в одну линию вблизи гейта», — комментирует она.



Поделиться Поделиться





Впрочем, проблемы были еще в прошлом месяце. «Летали в Италию через Стамбул в июне. Задержали четыре рейса из пяти. Все без объяснения причин, но задержки были от часу до трёх. В Стамбуле на стойке, где выдают новые билеты тем, кто по вине авиакомпании не попал на стыковочный рейс, — огромные очереди, простояли там около часа. По прилёте в Бари из Стамбула стояли на паспортном контроле час, хотя наш рейс был единственным. Работало всего две кабинки», — рассказал читатель «Фонтанки» Алекс.



Коллапс в последние дни случился и в британском Хитроу. Ранее воздушная гавань обратилась к авиакомпаниям с просьбой ограничить продажу билетов на это лето, чтобы поддерживать число пассажиров на адекватном уровне. Но, видимо, те не прислушались.

«Бардак в аэропорту огромный. Некоторым пассажирам приходится ждать багаж по восемь часов», — пишет один из путешественников, советуя другим туристам летать налегке, чтобы избежать очередей. Британские СМИ также публикуют кадры гор из чемоданов, скопившихся из-за неразберихи.



Поделиться Поделиться





Дополнительные проблемы аэропорту создают пассажиры, которые, наслушавшись рекомендаций в TikTok, притворяются инвалидами и запрашивают сопровождающего, чтобы пройти вне очереди. Число запросов в последние недели выросло на 20 % , рассказал глава Хитроу Джон Холланд-Кей. Ранее британский турист опубликовал в соцсети ролик, как симулировал вывих лодыжки и прошел регистрацию на рейс вне очереди.

В зале прибытия крупнейшего аэропорта Румынии Отопени накануне тоже скопились тонны невостребованного багажа, сообщает Regnum со ссылкой на бухарестский телеканал Digi24. Причиной сложившейся ситуации стал сбой в компьютерной системе терминалов, из-за чего отправка и доставка соответствующих грузов были блокированы на несколько часов. Согласно другой информации, инцидент произошел по причине халатности технических сотрудников структуры.



Ранее сообщалось, что главные европейские хабы переживают бум после двух лет ограничений, связанных с COVID-19. Так, в первой половине этого года общий пассажиропоток в них вырос на 247 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 660 миллионов человек. Несмотря на то, что пассажиры переполнили аэропорты, в них не хватает работников после увольнений во время пандемии. Хаос в аэропортах и отмены рейсов могут продлиться до конца 2023 года, считает Джон Холланд-Кей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

