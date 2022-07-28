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    «Как плаха». Огромный экран упал на голову танцовщице во время концерта в Гонконге

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    Концерт китайского бойз-бэнда Mirror в Гонконге прервало страшное происшествие. На танцовщицу упал огромный экран, буквально припечатав ее к сцене.

    При падении пострадали минимум два танцора, сообщает 28 июля местное издание The Standard. Когда девушку придавило экраном, в зрительном зале началась паника, и концерт остановили.

    Через десять минут приехала скорая, раненых забрали в больницу. Один из них в стабильном состоянии, другой (видимо, придавленная девушка) — в тяжелом.

    Отмечается, что еще до концерта фанаты группы опубликовали петицию с призывами сделать сцену более безопасной. На это их подвигло происшествие на предыдущем концерте, когда один из участников группы упал с нее.

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