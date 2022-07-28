    Пробки

    3/10

    usd60.2eur61.22
    ДТП на НевскомШтаб по реновацииПолиция ищет опасного беглецаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Таксист вбил полмашины под кузов грузовика в Подмосковье

    1864
    1 комментарий

    Видео: MSK1.RU / Telegram

    Жуткая авария произошла утром 28 июля на трассе в Подмосковье. Легковая машина наполовину вошла под фуру. Один человек погиб.

    Около шести часов утра на 51-м километре Ленинградского шоссе в Солнечногорском районе Подмосковья легковое такси KIA Rio на скорости врезалось сзади в большегруз Scania с полуприцепом, пишет MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области. Предположительно, водитель такси уснул за рулем.

    На кадрах с места аварии видно, что легковая машина вошла под кузов грузовика по задние двери. Прибывшие на место спасатели вытащили таксиста из искореженной «КИА» и передали медикам. Мужчину увезли на скорой, но спасти не смогли: он скончался в больнице.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close