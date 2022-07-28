Таксист вбил полмашины под кузов грузовика в Подмосковье

Жуткая авария произошла утром 28 июля на трассе в Подмосковье. Легковая машина наполовину вошла под фуру. Один человек погиб.



Около шести часов утра на 51-м километре Ленинградского шоссе в Солнечногорском районе Подмосковья легковое такси KIA Rio на скорости врезалось сзади в большегруз Scania с полуприцепом, пишет MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области. Предположительно, водитель такси уснул за рулем.

На кадрах с места аварии видно, что легковая машина вошла под кузов грузовика по задние двери. Прибывшие на место спасатели вытащили таксиста из искореженной «КИА» и передали медикам. Мужчину увезли на скорой, но спасти не смогли: он скончался в больнице.